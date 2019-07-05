05 июля, пятница
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Большинство молодых специалистов хотят зарплаты от 20 тыс. до 60 тыс. руб.

Специалисты РАНХиГС опросили молодых людей об уровне заработной платы, на которую они рассчитывают. Результаты исследования приводит RT.

Треть молодых специалистов из сферы информационных технологий (IT) считают, что зарплата в 50–60 тыс. руб. соответствовала бы их опыту и уровню образования. Еще 20% представителей этой профессиональной сферы рассчитывают на 40–50 тыс. руб. в месяц, а четверть согласились бы на 30–40 тыс. руб.

Среди молодых людей из правоохранительных структур 25% считают приемлемой зарплату в 50–60 тыс. руб., столько же согласны на 30–40 тыс. руб. Специалисты в области финансов, рекламы и консалтинга претендуют на заработок от 30 тыс. до 40 тыс. руб. При этом 15% представителей этих направлений готовы работать за 20–30 тыс. руб. в месяц.

На самые маленькие зарплаты рассчитывают молодые люди из сфер образования, науки, культуры и здравоохранения. Почти половина из них (40%) рассчитывают на зарплату 20–30 тыс. руб. в месяц, и только 10% хотят зарплату 40–50 тыс. руб.

Опрос проводился среди 2 тыс. жителей крупных городов в возрасте от 18 до 30 лет.

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