Продюсер Максим Фадеев готов восстановить сгоревший храм в Курганской области

В своем официальном Instagram-аккаунте Фадеев выложил пост о пострадавшем в пожаре Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре, в котором была полностью уничтожена считающаяся чудотворной икона Божией Матери и одна из церквей. Пожар произошел 3 июля из-за неисправности кондиционера.

В посте Фадеев попросил курганцев помочь в восстановлении храма. «Если есть у кого старые чертежи этой церкви… Курганцы, откликнитесь.. Пишите на все адреса MALFA (музыкальный лейбл, созданный господином Фадеевым – «Ъ-Южный Урал»). На все! Мы готовы разговаривать с губернатором и взять на себя восстановление этой святыни», – пишет продюсер.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был образован 17 июля 2002 года. Сгоревший храм был построен в 1890 году и считается старейшим в Курганской области.