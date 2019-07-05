На ремонт дорог в Воткинске дополнительно выделили 32 млн рублей

Воткинск получил на ремонт дорог дополнительные 32 млн руб., сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии. Работы проведут на участках, которые не попали в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Когда мы формировали перечень по "Безопасным и качественным автомобильным дорогам", то заявляли минимум 15 участков. Но выполнено по проекту было только шесть, поэтому мы взяли следующие объекты из того перечня улиц, которые требуют немедленного вмешательства. Это будет четыре участка порядка 3 км, там, где максимальный трафик автомобильного движения — въезды в город и те небольшие участки, где дорога частично выполнена по нацпроекту и нуждается в продолжении ремонта»,— отметил глава Воткинска Алексей Заметаев.

Напомним, что в 2019 году Удмуртия получила 1,64 млрд руб. на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», что на 15% больше, чем в 2018 году. Из них 964,6 млн руб. поступили из федерального бюджета, а 710 млн руб. — из республиканского. В рамках программы планируют отремонтировать 91 участок дорог общей протяженностью 134,5 км. Ремонтом всех объектов занимаются четыре подрядчика.