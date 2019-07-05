Производство АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске возобновлено

Концерн АвтоВАЗ сообщил о возобновлении работы производственных площадок в Тольятти и Ижевске после приостановки, вызванной срывом поставок комплектующих. Ранее в компании заявляли о приостановлении деятельности на неопределенный срок.

Нижегородская группа компаний «Автокомпонент», которую автопроизводитель обвинял в срыве поставок автомобильных компонентов, полностью возобновила поставки на АвтоВАЗ с 4 июля. Стороны договорились согласовывать спорные моменты в рабочем режиме.

В мае 2017 года тольяттинский завод GM-АвтоВАЗ также приостанавливал конвейер из-за нехватки комплектующих на фоне прекращения поставок компанией «Завод Автокомпонент». АвтоВАЗ останавливал конвейер в апреле 2018 года из-за нехватки топливных баков.

Андрей Сазонов