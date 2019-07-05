В Чапаевске в отношении директора ООО «Строительные решения» возбудили уголовное дело

В отношении директора чапаевской компании «Строительные решения» возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы, сообщает областная прокуратура.

«По версии следствия, директор предприятия не выплатил работнику за январь-апрель 2019 года заработную плату в размере 250 тыс. руб.»,– сказано в сообщении.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в Чапаевске зарегистрирована только одна организация с таким названием. Ее генеральным директором и собственником указан Дмитрий Трошин.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 145.1 УК РФ. Идет следствие.

Сабрина Самедова