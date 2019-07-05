Новосибирский суд решил временно закрыть торговый центр в Академгородке

Новосибирский облсуд принял к рассмотрению жалобу владельцев торгового центра «Эдем», работу которого могут приостановить из-за нарушений требований пожарной безопасности. Как говорится в картотеке суда, апелляцию рассмотрят на судебном заседании 16 июля.

В апреле 2019 года Советский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры, потребовавшей временно закрыть ТРК «Эдем» до устранения нарушений. В частности, во время прокурорской проверки выяснилось, что два эвакуационных выхода закрыты на замок, система противопожарной защиты и огнетушители не проверены, в залах кинотеатра нет системы оповещения людей в случае пожара, детская игровая зона размещена на третьем этаже и в здании недостаточное количество выходов на кровлю. ООО «Эдем» обжаловало решение суда первой инстанции.

Напомним, прокуратура и другие надзорные органы начали массово проверять объекты массового пребывания людей по всей России после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Трагедия унесла жизни 60 человек.

Подробнее о проверках торговых центров читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Пожарная приостановка»

Илья Галагуз