Neste продаст «Татнефти» свои заправки и терминал в Петербурге

Финская корпорация Neste и ПАО «Татнефть» подписали соглашение о продаже сети автозаправок и терминала в Петербурге российской компании. По решению сторон, после совершения сделки рознично-сбытовая сеть продолжит функционировать под брендом Neste в течение пяти лет, сообщили в пресс-службе ПАО «Татнефть».

В компании также уточнили, что продажа не оказывает влияния на деятельность Neste Marketing & Services в Финляндии и странах Балтии.

Сумма сделки не разглашается. Планируется, что после одобрения ФАС она будет завершена до конца текущего года.