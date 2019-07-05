На Кубани 2,6 млн физкультурников

В краснодарском крае физической культурой и спортом занимаются 50,4% жителей, то есть 2,6 млн человек, такие данные привел вице-губернатор Николай Долуда, сообщает пресс-служба администрации Кубани. В то же время число кубанцев, зарегистрированных на сайте ГТО, составляет 800 тыс. человек. Среди регионов России это второй показатель.

«Для края, где свыше 2,6 млн физкультурников, даже 800 тыс. очень мало. Движение «Готов к труду и обороне» должно стать по-настоящему массовым», - рассказал господин Долуда.

Сегодня в регионе действует региональный нацпроект «Спорт — норма жизни», он предусматривает, что к 2024 году число жителей региона, занимающихся физкультурой, должно достичь 55%.

Андрей Ульченко