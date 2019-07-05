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Назначен новый руководитель аппарата Курганской городской думы

Аппарат Курганской городской думы возглавил Михаил Герштанский. Исполняющий обязанности председателя горсобрания Игорь Прозоров отметил уже имеющийся у господина Герштанского опыт работы в юриспруденции и управлении кадрами. По его словам, эти навыки помогут новому руководителю решать возникающие вопросы качественно и оперативно.

Михаил Герштанский родился 18 сентября 1978 года в городе Курган. Окончил юридический факультет Уральской государственной академии по специальности «Юриспруденция». Так, в 2001 году он занял должность заведующего сектором юридического сопровождения департамента государственного имущества и промышленной политики Курганской области. В 2007 году продолжил работу в департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области в должности начальника отдела правового обеспечения и кадровой работы. С 2009 по 2016 год он замещал должность начальника отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов и являлся заместителем начальника правового управления. В октябре 2016 года Михаил Герштанский был назначен на должность директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

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