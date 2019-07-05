Кубок Гагарина в Печенкино Юные спортсмены из деревни Печенкино смогли прикоснуться к Кубку Гагарина

Спортивное агентство USA ICE HOCKEY CAMP доставило Кубок Гагарина в Еткульский район. 2 июля на открытую хоккейную площадку в деревню Печенкино трофей привез игрок ЦСКА, воспитанник школы олимпийского резерва «Трактор» Максим Шалунов.

Глава спортивного агентства USA ICE HOCKEY CAMP Илья Семенов отмечает, что организация не только проводит тренировочные лагеря с участием высококлассных специалистов из Канады, США и России, но и занимается популяризацией хоккея в малых городах и селах.

«Поэтому мы и организовали приезд Максима с Кубком Гагарина на обычную деревенскую хоккейную коробку в Печенкино, где тренируются юные спортсмены. Это было сенсационное появление кубка в глубинке. Надеюсь, что доставка главного трофея континента в отдаленные от большого спорта места войдет в традицию», - говорит Илья Семенов.