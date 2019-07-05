Свердловский облсуд рассмотрит аппеляцию по делу экс-главы мэрии Челябинска

Сегодня, 5 июля, Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию прокуратуры Челябинской области на решение Советского райсуда Челябинска о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова. Ранее Челябинский областной суд отказался рассматривать дело в апелляционном порядке из-за имеющихся «препятствий» и направил в Верховный суд РФ заявление о его переносе в другой регион.

В марте этого года Советский районный суд Челябинска прекратил уголовное дело в отношении Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), в связи с тем, что экс-чиновник признал вину и полностью компенсировал причиненный ущерб. Дело было возбуждено по факту мошеннического хищения средств со счетов МУП «ЧКТС», однако затем статью переквалифицировали на более мягкую, значительно снизив сумму ущерба. Прокурор обжаловал решение суда. Сергей Давыдов находится в Челябинске под подпиской о невыезде.

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