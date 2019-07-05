В Ростовской области ожидается дождь и потепление до +30°C

В эти выходные в Ростовской области прогнозируют облачную погоду и потепление до +30°C, соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в субботу будет облачно с пояснениями, временами небольшой дождь. Температура в среднем составит +29°C, средняя скорость ветра — 4 м/с. В воскресенье осадков не ожидается, воздух прогреется до +30°°C, ветер стихнет до 2 м/с.

На следующей неделе погода останется такой же: ожидаются дожди, температура редко будет подниматься выше +30°C.

Кристина Федичкина