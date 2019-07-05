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Наталья Котова уволила директора МКУ «Городская среда»

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова уволила директора МКУ «Городская среда» Сергея Шумакова. Он отстранен от работы с сегодняшнего дня. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации.

«Сергей Шумаков уволен с сегодняшнего числа. Решение было принято по итогам объезда Челябинска Натальей Котовой», - сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе мэрии. Кандидатура нового директора учреждения пока не утверждена.

Во время объезда поселка Чурилово 3 июля и.о. главы города Наталья Котова обратила внимание на невыполнение своего поручения. На улице Зальцмана по ее указанию должны были быть демонтированы 22 незаконных киоска. Убраны были только 18, а один из них сразу же был возвращен на место. Сносом нестационарных объектов и вопросами аренды земли под их размещение занимается МКУ «Городская среда».

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