Тамбовский Олимпийский парк могут достроить к декабрю

Строительные работы в Олимпийском парке в Тамбове стоимостью 98 млн руб. планируется завершить к декабрю, сообщила пресс-служба региональной администрации. Подрядная организация приступает к работе на следующей неделе, говорится в сообщении. В парке анонсируется строительство дополнительных детских площадок, современного памп-трека, скамеек, беседок, а также курган с винтовыми дорожками для скандинавской ходьбы. В качестве озеленения планируется высадить 800 деревьев крупномеров. Предусмотрено устройство дополнительного освещения территории и монтаж системы видеонаблюдения. Активное освоение территории, напомним, началось после появления общественной префектуры, созданной жителями прилегающего микрорайона для реализации проекта парка и защиты территории от возможной застройки жильем. Местное ООО «СК Жупиков» планировало построить на 3 из 10 га территории, отведенной под парк, порядка 50 тыс. кв. м.

О планах по застройке Олимпийского парка читайте в материале “Ъ-Чернозеьме” «Развитие ''Олимпийского'' уперлось в жилье».

Ирина Лобанова