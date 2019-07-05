ООО «Башкирэнерго» обеспечивает ЛЭП птицезащитами

ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») ежегодно принимает меры по предотвращению гибели птиц на энергообъектах от воздействия электрического тока. Для этого при проектировании, строительстве и реконструкции воздушных линий электропередачи 0,4 и 6-10 кВ используется самонесущий изолированный провод СИП. Он имеет специальную изоляционную оболочку, которая обеспечивает надежную защиту птиц при эксплуатации ЛЭП. За 2018 год на ВЛ 6-10 кВ смонтировано 238 км провода СИП, а на ВЛ 0,4 кВ – 648 км.

Еще одним из способов минимизировать риск поражения птиц электрическим током и повысить надежность работы электрических сетей является установка птицезащитных устройств (ПЗУ). За прошедший год в ООО «Башкирэнерго» на ВЛ 6-10 кВ и ТП-6-10/0,4 кВ установлено 2598 комплектов птицезащитных устройств (ПЗУ). На 2019 год запланировано установить 873 ПЗУ. На опорах ВЛ 35 кВ и выше в 2018 году установлено 2203 устройства. В текущем году запланировано приобрести и установить еще 4454 ПЗУ.

В первую очередь птицезащитные устройства устанавливаются на ЛЭП в местах скопления, перелетов, гнездования и массовой миграции птиц. Применение ПЗУ позволяет обезопасить птиц от поражения электрическим током, а потребителей электроэнергии - от аварийных отключений, вызванных коротким замыканием из-за жизнедеятельности пернатых.