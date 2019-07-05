Заявление экс-владельца Роскомснаббанка о незаконности отзыва лицензии суд рассмотрит 22 июля

Арбитражный суд Москвы принял к производству и назначил на 22 июля рассмотрение заявления бывшего совладельца и председателя правления Роскомснаббанка Флюра Галлямова к Банку России. Предприниматель просит признать незаконным приказ ЦБ от 7 марта, которым была отозвана лицензия банка на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Аналогичный иск в АС Москвы направил другой акционер банка — ООО «Арбат». Дела объединены в одно производство.

Одновременно в арбитражном суде Башкирии ожидает рассмотрения заявление ЦБ о признании Роскомснаббанка банкротом. Слушания по нему назначены на 17 июля.

ЦБ, отзывая лицензию уфимского банка, указал на то, что он нарушил нормативные акты регулятора, требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также на «недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки “финансовой пирамиды”».

Обязательства банка перед 32,5 тыс. вкладчиков на момент отзыва лицензии оценивались Агентством по страхованию вкладов в 17,4 млрд руб. Из них 17 млрд руб. — это обязательства перед 31,9 тыс. башкирских вкладчиков.

Ирина Самойлова