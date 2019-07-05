Объем инвестиций в Прикамье вырос на 9%

Министерство экономического развития Пермского края озвучило актуальные данные по динамике инвестиций по итогам I квартала 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс физического объема инвестиций (сумма всех инвестиционных затрат: прямых инвестиций и сопутствующих инвестиций) вырос почти на 9% и составил 45,2 млрд руб. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, индекс региона за три месяца превзошел среднероссийский — рост по стране составил 0,5%. А в регионах Приволжского федерального округа по этому показателю даже наблюдается спад в среднем на 3,3%. При этом значительная часть инвестиций (54,6%) в крае приходится на обрабатывающее производство и добычу полезных ископаемых.

Рост инвестиций в основной капитал в I квартале 2019 года произошел прежде всего за счет обрабатывающих производств: их доля в общем объеме инвестиций составила 54,6%, а темп прироста — 25,9% к аналогичному периоду предыдущего года. Увеличение показателя обеспечено и за счет оптовой и розничной торговли, прирост которой отмечен на уровне 74,1%. Свой вклад в рост инвестиций в основной капитал предприятий Пермского края внесла деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 58,5%, а также профессиональная, научная и техническая деятельность — 17,6%.