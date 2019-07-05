В Ростове сотрудника РЖД будут судить за взятку и превышение полномочий

Начальника путевой машинной станции №51 им. Голуба филиала ОАО «РЖД» будут судить по п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.

По версии следствия, с апреля по сентябрь 2018 года по указанию обвиняемого водители путевой машинной станции на погрузчике работали на объекте, не относящемся к компетенции ПМС №51. Всего подчиненные обвиняемого незаконно работали в течение 400 часов. Указано, что объект, на котором велись работы, расположен на территории Тимашевского комбината строительных материалов в Краснодарском крае. От предпринимателя обвиняемый получил за оказанную услугу 400 тыс. руб.

«В результате превышения должностных полномочий обвиняемым были существенно нарушены права и законные интересы ОАО „РЖД“. Причинен материальный ущерб в размере более 1,6 млн руб.»,— сказано в сообщении. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Кристина Федичкина