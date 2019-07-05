Золото для роста

Одна из ведущих отечественных золотодобывающих компаний — «Полиметалл» — уже более двадцати лет вовлечена в жизнь Свердловской области. Это касается не только промышленного сегмента. Следуя принципам устойчивого развития, золотодобытчики целенаправленно инвестируют средства в охрану окружающей среды и развитие социальной сферы территорий присутствия.

Диверсификация на территории

«Золото Северного Урала», разрабатывающее крупнейшее в регионе Воронцовское золоторудное месторождение возле Краснотурьинска, — один из первых активов компании, успешная деятельность которого привнесла значительные материальные и интеллектуальные ресурсы для развития новых производств на Дальнем Востоке и в Республике Казахстан. Сегодня «Полиметалл» занимает первое место в России по производству серебра и второе место по производству золота.

Продолжаются инвестиции и на Урале, поскольку благодаря потенциалу открытия новых месторождений, хорошо развитой инфраструктуре и наличию кадров горно-металлургического профиля эту территорию в компании считают перспективной для дальнейшего развития бизнеса. «Полиметалл» в регионе реализует активную геологоразведочную программу, направленную в первую очередь на пополнение минерально-сырьевой базы «Золота Северного Урала», а также реализацию самостоятельных проектов. Портфель уральских геологоразведочных проектов насчитывает больше 20 лицензий, а инвестиции в ГРР составляют около 500 млн руб. ежегодно. Причем геологи компании используют самые современные методы разведки, в том числе аэрогеофизические исследования.

Благодаря проделанной в минувшие годы работе, компанией на Северном Урале открыто и разведано несколько полиметаллических месторождений. Золотосодержащие руды этих «кладовых природы» планируется переработать на мощностях «Золота Северного Урала», а медно-цинковые руды — на новом производстве.

«Эти руды по своим свойствам не подходят для переработки на технологических переделах «Золота Северного Урала», требуется технология флотации. Поэтому в компании приняли решение о строительстве нового предприятия, которое получило название «Краснотурьинск-Полиметалл»,— пояснил директор уральского филиала АО «Полиметалл УК» (управляет активами компании в регионе) Андрей Новиков.

Новое производство планируется построить поблизости от промышленной площадки «Золота Северного Урала» — это целесообразно с точки зрения логистики доставки руд. Ожидается, что промышленный комплекс начнет работать уже в 2022 году. Объем собственных инвестиций компании составит больше 3,6 млрд рублей. Учитывая важность для экономики северных территорий, планы строительства обогатительного производства включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона. Новой «дочке» «Полиметалла» присвоен статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), за счет чего проект может быть обеспечен еще и государственными мерами поддержки.

«Налоговые льготы, которые применяют инвесторы при создании новых производств на этой территории становятся большим подспорьем для их развития. А это, в свою очередь, влечет за собой диверсификацию экономики монопрофильного муниципального образования»,— отметила министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова.

Проектная мощность проектируемого предприятия — 450 тыс. тонн перерабатываемой полиметаллической руды. По предварительным подсчетам, налоговые отчисления в консолидированный бюджет составят более 350 млн руб. ежегодно.

«На новом предприятии будет создано 150 рабочих мест. Еще около 100 человек будут задействованы на горных работах по освоению локальных месторождений»,— дополнил управляющий директор ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» Андрей Лисицын.

Зачем золотодобытчикам хоккей с мячом?

Кроме стабильной выплаты заработной платы и налогов, «Полиметалл» по собственной инициативе вкладывает средства в социальное развитие территорий присутствия. В Свердловской области за минувшие десять лет инвестировано около 400 млн руб. В текущем году на эти цели запланировано более 50 млн руб. У компании заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с пятью муниципалитетами Свердловской области, где работает производство и ведется геологоразведка. Благодаря средствам золотодобытчиков в краснотурьинском поселке Воронцовка есть газ и отремонтированы учреждения социальной сферы. В самом Краснотурьинске средства компании были направлены на строительство лыжной ДЮСШОР и жилого корпуса в муниципальном загородном оздоровительном лагере. В Ивделе отремонтированы школа и детский сад, в Нижней Туре — средства вложены в проекты по созданию комфортной городской среды.

«Это именно инвестиции, целенаправленные вложения средств в повышение качества жизни наших сотрудников и всех жителей,— отмечает куратор социальных проектов, начальник управления по связям с общественностью и органами власти Уральского филиала АО «Полиметалл УК» Павел Сенников,— например, в Карпинске по соглашению с администрацией города финансируются ремонты муниципальных дошкольных учреждений. Эти детские сады посещают и дети работников наших предприятий».

Еще одно из приоритетных направлений социальных инвестиций — поддержка спорта. Это не профессиональные «звездные» клубы, а детско-юношеские хоккейные команды: «Маяк» из Краснотурьинска, «Барс» из поселка Воронцовка и карпинский хоккейно-футбольный клуб «Спутник». В этих командах занимаются более 400 ребят разных возрастов. При финансовой поддержке тренеры смогли наладить полноценный учебно-тренировочный процесс, приобретать экипировку и форму, команды имеют возможность выезжать на соревнования, где показывают хорошие результаты.

«Конечно, далеко не все ребята станут чемпионами мира,— говорит директор клуба «Спутник», Заслуженный тренер России Олег Свешников, —Но наша цель в другом. Благодаря спортивной дисциплине и командному духу, дети вырастают физически и нравственно здоровыми, достойными членами общества. Только при поддержке местных властей и партнерской помощи «Полиметалла», нам удается сохранить в наших маленьких городах-тружениках этот традиционный и востребованный вид спорта».

Вшитые принципы

В «Полиметалле» считают, что успешно строить бизнес можно только в гармонии с окружающей средой. Действительно, на всех предприятиях компании внедрена система экологического менеджмента, которая охватывает широкий спектр вопросов: от использования самых современных наработок, позволяющих снижать выбросы загрязняющих веществ и соответствовать всем современным природоохранным нормам до внедрения ресурсосберегающих технологий. Например, на «Золоте Северного Урала» в последние годы запущены в эксплуатацию новейшие системы водо- и газоочистки, которые позволили практически полностью нейтрализовать загрязнения. Экологическая лаборатория предприятия имеет новейшее оборудование, выполняющее качественный мониторинг воздействия на окружающую среду. На дальневосточных предприятиях начинают использоваться альтернативные источники энергии. Всерьез задумались над этим и на Урале.

«Важно, что в систему экологического менеджмента (СЭМ) вовлечены все сотрудники,— говорит начальник отдела охраны окружающей среды и промышленной санитарии «Золота Северного Урала» Анна Степанова,— Каждый конкретный работник знает, что нужно делать, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Еще одна важная особенность — СЭМ постоянно совершенствуется с учетом международных требований, изменений в законодательстве и запросов общества».

Таким новым трендом, например, стало добровольное участие в программах сохранения биологического разнообразия в районах косвенного воздействия. Сотрудники «Золота Северного Урала» вместе с экологическим отрядом подшефной школы поселка Воронцовка ежегодно выпускают в реку Какву молодь стерляди и высаживают в окрестностях деревья.

«Принцип открытости, социальной и экологической ответственности для нашей компании — не мода. Они органично «вшиты» в саму производственную деятельность. Своим примером, отношением и делом показываем, что при разумном и ответственном подходе вопросы экономики и экологии можно успешно совмещать»,— подчеркнул Андрей Новиков.