На Ставрополье количество проектных госэкспертиз выросло вдвое

Количество проведенных в Ставропольском крае госэкспертиз на проектную документацию и инженерные изыскания выросло более чем в два раза, сообщает пресс-служба министерства строительства региона. Их проводит автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства», подведомственное краевому минстрою.

«За шесть месяцев 2019 года по результатам проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Учреждением подготовлено 162 заключения, в том числе 155 положительных – это в два раза больше чем в аналогичном периоде прошлого года», - приводит пресс-служба слова министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.

По его словам, 115 положительных заключений получили объекты нового строительства, 39 - объекты реконструкции восемь - объекты капитального ремонта.

Дарья Голякова