Подаренные Москвой старые трамваи прибыли в Новосибирск

Первые четыре трамвайных вагона, подаренных правительством Москвы, прибыли в Новосибирск. Об этом сообщил пресс-центр мэрии столицы Сибири.

Всего правительство Москвы обещало передать Новосибирску 20 трамвайных вагонов модели 71-619К, выпущенных в 2001-2005 годах. По данным мэрии, остальные 16 трамваев доставят в течение месяца. Муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт», в расположение которого прибудет техника, планирует поэтапный выпуск вагонов на линию после техобслуживания.

В апреле 2019 года «Горэлектротранспорт» объявил запрос котировок на перевозку техники с начальной стоимостью услуги в 11,1 млн руб. Тендер заинтересовал 12 возможных исполнителей. В мае «Горэлектротранспорт» заключил договор с победителем запроса котировок — индивидуальным предпринимателем Галиной Тигановой, предложившей исполнить заказ за 7,5 млн руб.

Илья Галагуз