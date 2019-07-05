У пенсионерки из Удмуртии похитили 2,6 млн рублей под предлогом компенсации

У 72-летней пенсионерки из Сарапула похитили более 2,6 млн руб. под предлогом возврата денег, вложенных несколько лет назад в финансовую пирамиду. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В конце 2018 года на мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником организации, которая возвращает пенсионерам деньги, ранее вложенные в финансовую пирамиду. Звонивший сообщил, что пенсионерка может увеличить сумму компенсации, если пополнит электронный счет. Женщина согласилась. Затем аналогичные предложения ей поступали регулярно. Потерпевшая, надеясь увеличить доход, оформила несколько кредитов в банках и микрофинансовых организациях, заложила имущество в ломбард, а полученные деньги переводила неизвестным. Когда она ответила отказом на очередное предложение пополнить счет, с ней перестали выходить на связь. Лишь после этого женщина обратилась в полицию.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время полицейские пытаются установить личности злоумышленников.