В Краснодаре ремонт Суворовского путепровода закончат до конца 2019 года

В Краснодаре на Суворовском путепроводе (576 м) демонтируют старое дорожное покрытие, разберут швы, заменят тротуарные и бордюрные блоки, и, частично – балки пролетных строений. Об этом рассказал главный инженер подрядной организации «СтройЮгРегион» Иван Дейнега во время рабочего совещания мэра Евгения Первышова. Также будут отремонтированы бетонные поверхности путепровода, заменены резиновые опорные части балок, укреплены несущие конструкции, а затем уложено новое асфальтовое покрытие с устройством гидроизоляции. Как поясняют в мэрии, фактически части путепровода будут разобраны и смонтированы заново. Первую его половину на въезде в город со стороны Яблоновского моста закрыли для транспорта 15 июня. Затем подрядчик перейдет на вторую половину – выезд из города закроют на ремонт.

Первоначально ремонт Суворовского путепровода планировалось закончиться в 2020 году, однако подрядная организация решила сделать все до конца 2019-го. «Суворовский — третий внутригородской путепровод после Садового и Офицерского, которые требовали серьёзного ремонта. Так что в течение двух лет отремонтируем все сооружения, к которым не подступались ещё с конца прошлого века», - уточнил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Михаил Лукашов