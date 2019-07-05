В Пензе осужденный за покушение на мошенничество адвокат не смог обжаловать приговор

Вступил в силу приговор Октябрьского районного суда Пензы, в соответствии с которым адвокат областной адвокатской палаты был признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде одного года трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что злоумышленник, с 2010 года имевший статус адвоката, ввел в заблуждение своего доверителя, который отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Адвокат обещал повлиять на судей относительно изменения оставшейся части осужденному гражданину меры наказания на более мягкую –исправительными работами. Потерпевший согласился на условия адвоката передать ему 650 тыс. руб., из которых 350 тыс. якобы должны были быть переданы судье.

В январе защитник был задержан. Его адвокатский статус в ходе расследования уголовного дела прекращен.

Юрист обжаловал приговор суда первой инстанции, посчитав его чрезмерно суровым, однако апелляционная инстанция оставила его в силе.

Иван Сергеев