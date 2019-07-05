Строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга может обойтись в 1,18 трлн рублей

По расчетам аналитиков Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн рублей против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб. Однако для среднего пассажира цена билета на Hyperloop окажется все равно чрезвычайно высокой — даже при масштабной господдержке самый дешевый билет в одну сторону обойдется в 16,1 тыс. руб., или в 13–18% месячных доходов среднего жителя двух столиц. Чтобы проект окупился, системой ежедневно должны пользоваться 2,4 – 7,6% богатейших людей России.

В модель ИПЕМ заложена окупаемость инвестиций в проект за 20 лет и стопроцентная заполняемость капсул. При этом исследуются два варианта финансирования — полностью частное и с 50% софинансирования государства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Почем вылететь в трубу».