ММК инвестировал 5,5 млн евро в модернизацию стана

Магнитогорский металлургический комбинат завершил капитальный ремонт двухниточного мелкосортно-проволочного стана 170 в сортовом цехе, а также работы по реконструкции агрегата, сообщает пресс-служба ММК.

Контракт на модернизацию стана с компанией Danieli & Officine Meccaniche S.p.A. был заключен в конце 2017 года, его стоимость составила 5.5 млн евро. В эту сумму входила поставка технической документации, оборудование, его монтаж и проведение обучения. На ММК отмечают, что реализация проекта позволит заводу «ММК-Метиз» уйти от процесса патентирования за счет увеличения однородности катанки. Это должно повысить качество продукции и снизить ее себестоимость.

В рамках модернизации произвели реконструкцию нагревательной печи, заменили все вентиляторы линии Stelmor на новые, с большей производительностью. Ключевым элементом реконструкции стала модернизация охлаждающего роликового конвейера.