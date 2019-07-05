05 июля, пятница
Войти в профиль
Радио «Ъ FM»

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ   |  купить фото

Столица просит больше транспорта

Насколько рентабельны новые проекты

от

Москвичам вновь пообещали новые виды общественного транспорта. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на Московском урбанистическом форуме объявил, что скоро откроется водное сообщение по Москве-реке. Для этого закупят новые модели речных трамвайчиков. А компания «Вертолеты России» готовится запустить аэротакси по городу и области. Подобные проекты не раз упоминались в СМИ, но до их реализации дело так и не доходило. Удастся ли в этот раз осуществить планы? И во сколько они обойдутся? Подробности — у Яны Лубниной и Анны Пестеревой.


Метро, железнодорожное кольцо, наземный транспорт — Москва развивается, но ей все мало. Дополнить картину могли бы речные пассажирские перевозки, считают власти. Поручения создать необходимую инфраструктуру поступают от мэра с 2011 года, но результатов видно не было. Однако в прошлом году власти выделили более 4 млрд руб., а первый маршрут от Киевского вокзала до Нижних Мневников запустят в будущем году. Но окупить затраты вряд ли получится, полагает генеральный директор «Речфлота» Александр Землянский: «На мой взгляд, это утопия: проект будет достаточно дорогим, неэффективным и вряд ли даст ожидаемый экономический результат, ведь здесь речь идет о других скоростях, другой вместимости — это судно ледового класса с более мощным двигателем и более крепким корпусом.

Все проекты московских властей основаны только на пиаре, неважно, каким в итоге будет результат».

В другие проекты по развитию общественного транспорта столичные власти вкладываться не спешат. Дальнейшие эксперименты в этой сфере возлагаются на плечи инвесторов. Желающие находятся — компания «Вертолеты России», которая принадлежит «Ростеху», заявила, что запустит авиатакси в столице к 2025 году. По воздуху можно будет добраться из одного конца Москвы в другой или отправиться в аэропорт. Цена вопроса — 3 тыс. руб. за пятнадцатиминутный рейс.

Еще один обсуждаемый проект — строительство канатных дорог, которые будут выполнять роль общественного транспорта. Подъемники могут появиться между станциями метро «Речной вокзал» и «Сходненская» и обойдутся инвесторам в 3 млрд руб. Взамен бизнес получит концессионное соглашение на 25 лет и участки земли, которые сможет использовать для строительства коммерческих объектов. Популярнее метро и автобусов в Москве все равно ничего не будет, убежден независимый эксперт Алексей Екимовский: «Поездка на канатной дороге через реку — это все же больше приключение, нежели общественный транспорт. В случае с аэротакси, которое могло бы доставлять высокопоставленных пассажиров из аэропортов в центр Москвы, я полагаю, что операторы смогут на этом заработать».

Яркий пример развития альтернативного транспорта в Москве — монорельс. На его возведение в начале нулевых ушло более 6 млрд руб. Но поток пассажиров оказался невелик. Несколько лет власти пытаются ответить на вопрос, что же с ни делать. Предложения поступают разные: закрыть, оставить как туристическую достопримечательность или превратить в парк.

В ближайшие три года на развитие транспортной системы Москвы из бюджета будет выделено почти 2 трлн руб. Эти деньги пойдут на строительство новых станций метрополитена, автомобильных дорог и необходимой для общественного транспорта инфраструктуры.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя