Столица просит больше транспорта

Москвичам вновь пообещали новые виды общественного транспорта. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на Московском урбанистическом форуме объявил, что скоро откроется водное сообщение по Москве-реке. Для этого закупят новые модели речных трамвайчиков. А компания «Вертолеты России» готовится запустить аэротакси по городу и области. Подобные проекты не раз упоминались в СМИ, но до их реализации дело так и не доходило. Удастся ли в этот раз осуществить планы? И во сколько они обойдутся? Подробности — у Яны Лубниной и Анны Пестеревой.

Метро, железнодорожное кольцо, наземный транспорт — Москва развивается, но ей все мало. Дополнить картину могли бы речные пассажирские перевозки, считают власти. Поручения создать необходимую инфраструктуру поступают от мэра с 2011 года, но результатов видно не было. Однако в прошлом году власти выделили более 4 млрд руб., а первый маршрут от Киевского вокзала до Нижних Мневников запустят в будущем году. Но окупить затраты вряд ли получится, полагает генеральный директор «Речфлота» Александр Землянский: «На мой взгляд, это утопия: проект будет достаточно дорогим, неэффективным и вряд ли даст ожидаемый экономический результат, ведь здесь речь идет о других скоростях, другой вместимости — это судно ледового класса с более мощным двигателем и более крепким корпусом.

Все проекты московских властей основаны только на пиаре, неважно, каким в итоге будет результат».

В другие проекты по развитию общественного транспорта столичные власти вкладываться не спешат. Дальнейшие эксперименты в этой сфере возлагаются на плечи инвесторов. Желающие находятся — компания «Вертолеты России», которая принадлежит «Ростеху», заявила, что запустит авиатакси в столице к 2025 году. По воздуху можно будет добраться из одного конца Москвы в другой или отправиться в аэропорт. Цена вопроса — 3 тыс. руб. за пятнадцатиминутный рейс.

Еще один обсуждаемый проект — строительство канатных дорог, которые будут выполнять роль общественного транспорта. Подъемники могут появиться между станциями метро «Речной вокзал» и «Сходненская» и обойдутся инвесторам в 3 млрд руб. Взамен бизнес получит концессионное соглашение на 25 лет и участки земли, которые сможет использовать для строительства коммерческих объектов. Популярнее метро и автобусов в Москве все равно ничего не будет, убежден независимый эксперт Алексей Екимовский: «Поездка на канатной дороге через реку — это все же больше приключение, нежели общественный транспорт. В случае с аэротакси, которое могло бы доставлять высокопоставленных пассажиров из аэропортов в центр Москвы, я полагаю, что операторы смогут на этом заработать».

Яркий пример развития альтернативного транспорта в Москве — монорельс. На его возведение в начале нулевых ушло более 6 млрд руб. Но поток пассажиров оказался невелик. Несколько лет власти пытаются ответить на вопрос, что же с ни делать. Предложения поступают разные: закрыть, оставить как туристическую достопримечательность или превратить в парк.

В ближайшие три года на развитие транспортной системы Москвы из бюджета будет выделено почти 2 трлн руб. Эти деньги пойдут на строительство новых станций метрополитена, автомобильных дорог и необходимой для общественного транспорта инфраструктуры.