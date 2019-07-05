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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывший глава «Автодора» оказался в кольце

В чем СКР обвиняет Сергея Кельбаха

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Бывшему руководителю ГК «Автодор» Сергею Кельбаху грозит до десяти лет лишения свободы. Бывший председатель правления «Автодора», по версии следствия, заключил три неправомерные сделки, которые принесли госкомпании ущерб больше чем в 2 млрд руб. Все они касались строительства Центральной кольцевой автодороги — проекта, за которым следил лично Владимир Путин и который никак не успевали выполнить в срок. Почему претензии возникли именно сейчас? Об этом — Иван Якунин.


Как пояснили в СК, в 2017 году «Автодор» нанял подрядчика для строительства одного из участков ЦКАД — компанию «Крокус Интернэшнл», которая принадлежит миллиардеру Арасу Агаларову. Сроки поджимали, и Кельбах выдал им аванс 2 млрд руб. Именно это решение и привлекло внимание правоохранительных органов. Казалось бы, схема с выдачей крупного аванса распространенная среди мошенников. Вот только 2 млрд от общей суммы контракта — это только 4%. Да и учитывая репутацию Кельбаха, дело против него выглядит подозрительно, говорит председатель общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин, который лично знаком с топ-менеджером: «На самом деле в период его руководства ГК “Автодор” была заложена нормативно-правовая база государственно-частного партнерства в России. Это, безусловно, заслуга команды Кельбаха. Делать с нуля — это очень большая профессиональная работа. Он скрупулезный и аккуратный, допускать такую оплошность он бы не стал».

Но ЦКАД — проект непростой. Когда в 2013 году думали, где взять денег на стройку, — а это около 300 млрд руб., — Владимир Путин поручил перенаправить половину из Фонда национального благосостояния, который создавался для стабильности пенсионной системы. Дорогу обещали построить к 2018 году. Но сроки в итоге сдвинулись, а стоимость проекта выросла, Кельбах получил выговор от Дмитрия Медведва за чехарду подрядчиков. В итоге Путин распорядился, чтобы Генпрокуратура, Следственный комитет и Счетная палата проверили, что происходит на объекте.

И вот спустя несколько месяцев, в феврале этого года, Сергей Кельбах покинул пост якобы по собственному желанию. По словам директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, перенос сроков в таких масштабных проектах — это естественно, но конкретно ЦКАД было важно успеть достроить вовремя: «Недаром 2018 год ставился как срок, когда такая масштабная стройка должна была быть закончена, — это был год выборов президента. Причина задержки заключалась в том, что тендеры проходили очень трудно: кто-то выигрывал, потом отказывался, потому что посчитали, что предложенного финансирования было недостаточно. В результате деньги тратились, а сроки срывались».

Но возникает вопрос: почему именно сейчас? Участок, за который взялся «Крокус», был на карандаше у ФАС с 2015 года, когда стройку не мог начать предыдущий подрядчик. Счетная палата несколько лет заявляла о низком качестве проектирования. Сергей Кельбах выдал тот самый двухмиллиардный аванс два года назад, уволился и успел устроиться советником гендиректора РЖД. Видимо, время занял внутренний аудит, который запустило новое руководство «Автодора», полагает замгендиректора «Transparency International — Россия» Илья Шуманов: «Человек, находящийся на должности, достаточно защищен со стороны политических рисков.

И недавнее увольнение руководителя стало своеобразным триггером.

Как правило, после ухода предыдущего руководителя новый проверяет деятельность, находит какие-то ошибки, чтобы показать, что предыдущий руководитель был несостоятельным, — это своеобразная возможность начинать не с чистого листа, а с каким-то заделом».

После Кельбаха компанию возглавил его первый заместитель Вячеслав Петушенко. Он всего год работает в «Автодоре», до этого он строил Кольцевую автодорогу в Санкт-Петербурге, сроки ввода которой тоже, кстати, постоянно переносились. Теперь Петушенко будет строить такую же вокруг столицы. Полностью завершить проект планируют через шесть лет.

Последний раз Сергей Кельбах подавал декларацию о доходах в 2014-м: тогда он за год заработал 16 млн руб., за ним числились земельный участок площадью более 1 тыс. кв. м и несколько квартир в безвозмездном пользовании. Также ему принадлежал автомобиль BMW 550i.

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