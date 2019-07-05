В Башкирии должны повторно рассмотреть иск банка «Траст» о признании банкротом Василия Пеганова

Апелляционный и кассационный суды обязали арбитражный суд Башкирии рассмотреть по существу заявление банка «Траст» о признании банкротом известного предпринимателя Василия Пеганова. С заявлением о признании бизнесмена несостоятельным и открытии в отношении него конкурсного производства банк обратился в январе, оценив размер требований к господину Пеганову в 779,55 млн руб. Долг сложился из-за неисполнения обязательств по кредитам, выданным предпринимателю «Рост-банком» и «Бинбанком», права требований по которым перешли к банку «Траст», следует из материалов дела.

Арбитражный суд Башкирии в марте рассматривать заявление отказался и прекратил производство по делу, так как Василий Пеганов оспорил заключенные им с банками договоры в Кировском райсуде Уфы. В вышестоящих инстанциях арбитражного суда ответчик заявил, что никогда не признавал спорного долга, а в райсуде он и его бывшая супруга требуют признать договоры с банками притворными.

Он также пояснил, что большая часть этих кредитных договоров у него отсутствует, так как через них банки выделяли ему средства для выкупа проблемной задолженности у должников. Это процесс носил длительный характер, а стороны находились в доверительных отношениях, отметил ответчик, добавив, что в процесс оформления ему средств банками не вникал.

Также Василий Пеганов указал, что «Траст» не пытался взыскать с него долг другими способами и не предпринял попытку урегулировать спор мирным путем.

Кассационный суд обратил внимание на то, что в первой инстанции Василий Пеганов не указывал оснований, по которым кредитные договоры следует считать недействительными, а также не обосновал, как именно разбирательствр в районном суде может повлиять на размер требований банка. Апелляционный суд нашел в действиях ответчика признаки злоупотребления правом, а встречные обвинения в этом, адресованные «Трасту», счел необоснованными.

Дата нового рассмотрения дела в арбитражном суде Башкирии пока не определена.

Ирина Самойлова