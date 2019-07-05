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Губернатор Кубани выразил соболезнования семье погибшего на глубоководной станции Владимира Сухиничева

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье капитана третьего ранга Владимира Сухиничева, погибшего во время ЧП на атомной глубоководной станции АС-31. Соответствующее сообщение появилось на сайте администрации региона. Слова соболезнования адресованы отцу подводника, Геннадию Сухиничеву, который проживает в Горячем Ключе. В обращении сказано, что Владимир Сухиничев погиб, мужественно исполняя воинский долг, до последних минут спасая жизни людей и корабль. «Кубань разделяет горечь вашей утраты. Память о подвиге военных моряков-подводников будет всегда жить в наших сердцах», - сказал глава региона.

Напомним, происшествие произошло 1 июля этого года – на атомной глубоководной станции АС-31, работавшей в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, случился пожар, погибли 14 офицеров.

Михаил Лукашов


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