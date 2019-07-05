Губернатор заявил о необходимости гибких правил при расселении аварийного жилья

Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил на круглом столе «Проекты реновации. Политика обновления городов», прошедшем в рамках Московского урбанистического форума. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, глава региона заявил, что программа реновации в том виде, в каком она проводится в столице, хороша, однако для многих регионов пока недоступна. При этом ее аналогом для субъектов РФ может стать программа по расселению аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Это особенно актуально для Пермского края, который занимает третье место в стране по объему «аварийки».

Как отметил глава Прикамья, регионам в рамках нацпроекта оказывается поддержка из федерального бюджета. «В крае мы запланировали большой объем средств на расселение аварийного жилья задолго до этого,— сообщил Максим Решетников.— Когда было принято решение о распределении дополнительных средств в рамках нацпроекта, мы не стали уменьшать свое финансирование и решили, что за счет него мы сможем заняться расселением аварийного жилья более комплексно. Бывает, в кварталах три-четыре дома признаны аварийными, а два-три дома — нет, хотя, в принципе, застройка происходила в одно время, просто у домов разное техническое состояние или по-разному оформлены бумаги. Таким образом, благодаря комплексному подходу мы сможем эту проблему решить».

Максим Решетников обратил внимание и на то, что программа расселения аварийного жилья реализуется не только в крупных городах, но и в поселках. В связи с этим, по его мнению, правила для реализации при разработке строительных проектов в регионах важно сделать более гибкими. В частности, при строительстве многоэтажек важно учитывать наличие поблизости развивающихся предприятий, на которых люди смогут получить работу, а также предусмотреть другие возможности реализации программы — например, осуществление социальных выплат на приобретение жилья.

Кроме того, губернатор Пермского края подчеркнул, что законодательство в области градостроительства, которое было проработано в ходе реновации в Москве, стоит распространить и на другие регионы России, в том числе и в рамках программы по переселению «аварийки». Традиционные механизмы предполагают поэтапное изменение генерального плана, правил землепользования и застройки, проектной планировки и так далее. «Их применение приводит к тому, что с момента принятия решения до оформления документов проходит полтора года. При этом мы три раза проводим публичные слушания, по сути, об одном и том же. Москва добилась особого, эффективного механизма. Почему бы его тогда из режима „пилота“ не перевести в режим обычной практики и дать эти возможности и другим регионам?» — заявил глава Прикамья.