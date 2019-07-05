05 июля, пятница
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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На выходные на Кубани объявили экстренное предупреждение из-за ливней и ветра

ГУ МЧС по Краснодарскому краю опубликовало экстренное предупреждение на 5 и 6 июля. В сообщении говорится, что в эти даты в Краснодаре и крае ожидается ливень с грозой, усиление ветра до 20 метров в секунду, а также град. В водоемах (малых реках и водотоках бассейна Кубани) на юго-востоке региона, а также на реках в Адыгее, ждут подъем уровней воды, которые могут достичь неблагоприятных отметок. В частности, этого ожидают в Сочи, где также возрастет риск схода селей. В МЧС уточняют, что в случае необходимости жителям нужно обращаться по телефонам 01, 101 и 112.

Михаил Лукашов


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