Экс-директор ООО «Бизнесстрой» получил условный срок за хищение 73 млн рублей

Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор бывшему директору ООО «Бизнесстрой» Сергею Аверину, признанному виновным по ч.3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, фигурант уголовного дела совершил хищение более 73 млн рублей, предоставленных министерством строительства Архангельской области на софинансирование строительства очистных сооружений в городе Каргополь. На счет руководимой предпринимателем компании из бюджета было перечислило 119,3 млн руб., стоимость же фактически выполненных работ составила чуть более 46 млн руб. Оставшиеся средства были потрачены на избирательный фонд Аверина и финансово-хозяйственную деятельность ООО «Бизнесстрой», не связанную с выполнением работ по контракту.

В прениях сторона обвинения просила признать Аверина виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Сторона защиты просила оправдать за отсутствием события преступления. В итоге суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Гражданский иск судом удовлетворен на сумму похищенного.