Кассир, подозреваемая в краже из Россельхозбанка 23 млн руб., найдена в Казани

36-летняя жительница башкирского Салавата Луиза Хайруллина, которую с мая разыскивали по подозрению в краже из местного отделения Россельхозбанка 23 млн руб., найдена и задержана в Казани. Сотрудники полиции и УФСБ нашли ее и членов ее семьи на одной из съемных квартир, сообщает МВД РФ.

Сотрудница банка вскоре после похищения денег уехала из города вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ. Суд заочно вынес решение об аресте подозреваемой.

На этой неделе полиция возбудила уголовное дело в отношении 41-летней сотрудницы банка в поселке Приютово Белебеевского района. Она подозревается в подделке финансовых документов и снятии со счетов клиентов более 1,5 млн руб.

Ирина Самойлова