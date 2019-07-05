Иркутский губернатор ввел новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Пострадавшим от паводка владельцам личных подсобных хозяйств, садоводам и огородникам, потерявшим скот и урожай, выплатят дополнительную компенсацию. Соответствующий приказ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Документ определяет размеры компенсаций вследствие гибели посевов и животных из расчёта 4,5 тыс. руб. на сотку (не более 45 тыс. руб.), 50 тыс. руб. за корову, 25 тыс. руб. за утрату молодняка крупного рогатого скота (не более 50 тыс. руб.), за утрату свиней, овец, коз — 5 тыс. руб. (не более 25 тыс. руб.), 200 руб. за кроликов и птиц (не более 2 тыс. руб.).

«Эти средства позволят людям приобрести овощи и картофель, восстановить домашнее поголовье. Поручаю Правительству до 1 августа разработать порядок предоставления выплат. Деньги на новый вид компенсаций будут выделены из областного бюджета»,— приводятся слова главы региона в сообщении на сайте Иркутской области.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишились около 33 тыс. человек.

Подробнее о причинах стихийного бедствия в регионе читайте в материале “Ъ” «Стихийное бедствие вызвали три циклона».