Ровенский депутат признан виновным в незаконном изготовлении оружия

В Ровенском районе депутат одного из муниципальных образований получил три года лишения свободы условно и был оштрафован на 100 тыс. руб. за незаконное изготовление оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 223 УК РФ).

По данным СУ СК, оружие было изготовлено в феврале этого года. Желая его проверить, депутат выехал на автодорогу и произвел не менее двух выстрелов. В это время его заметили сотрудники охотничьего хозяйства, и сообщили о происшествии в полицию.

Депутат признал вину полностью.

Марина Ковалева