Управляющий «Искры-Авигаз» отказался оспаривать сделку с «дочкой» Siemens

Конкурсный управляющий АО «Искра-Авигаз» Алексей Харланов сообщил об отказе от иска о признании недействительной сделки по перечислению 43 млн руб. в пользу ООО «Сименс» в связи с предоставлением документов, свидетельствующих об отсутствии оснований для обжалования сделки.

Напомним, конкурсный управляющий АО «Искра-Авигаз» 27 декабря 2018 года направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительной сделки по перечислению обществом денежных средств в пользу ООО «Сименс». По данным управляющего АО, с декабря 2016 года по февраль 2017-го «Искра-Авигаз» перечислила российской «дочке» немецкого концерна Siemens в общей сложности 43 млн руб. Управляющий считает эти платежи незаконными и требовал применить последствия признания сделки недействительной — взыскать с ООО «Сименс» в пользу АО «Искра-Авигаз» 43 млн руб.

По информации „Ъ-Прикамье“, этими средствами «Искра-Авигаз» оплатила покупку у «Сименс» станков, поставленных в свое время для нужд СП «Рустурбомаш».

В «Сименс» полагали ее реальной и что она устоит в суде: ведь станки находятся на балансе АО.

СП «Рустурбомаш» создано в 2010 году Siemens и пермским производителем «Искрой-Авигазом». СП должно было производить компрессорные установки мирового уровня. Основным потребителем продукции должен был стать «Газпром», в то время закупавший газоперекачивающие агрегаты у «Искры-Авигаза». В 2013 году между партнерами наметился конфликт, и в результате стартап был полностью свернут, стороны занялись разделом имущества. А в 2018 году «Искра-Авигаз», столкнувшаяся с финансовыми сложностями, сама была признана банкротом.