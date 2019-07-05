Семья экс-владельца «Медлайфа» продолжила скупать имущество совхоза «Жебреи»

Конкурсный управляющий ГП «Птицесовхоз „Жебреи“» Мария Леонгардт опубликовала данные о результате торгов по реализации имущества. Покупателем стала глава крестьянско-фермерского хозяйства Мария Логинова, предложившая за имущество 21,5 млн руб. В его состав вошли пекарня, склады, телятник и другое.

Ранее другое имущество птицесовхоза за 1,5 млн руб. было продано структурам экс-владельца корпорации «Медлайф» Вячеслава Логинова. Сделку объяснили планами по реализации проектов в сельхозотрасли и экотуризме.

ГП «Птицесовхоз „Жебреи“» — сельхозпредприятие в Пермском районе. Изначально принадлежало Пермской области, в 2004 году было передано Министерству сельского хозяйства РФ. В 2012 году в отношении совхоза суд ввел процедуру наблюдения, а в 2013-м — конкурсное производство. Как следует из открытых источников, балансовая стоимость активов должника на 30 сентября 2015 года составляла 2,325 млн руб.