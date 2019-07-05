Власти утвердили план строительства дорог в Академическом

Администрация Екатеринбурга утвердила проект плана строительства дорог в Академическом районе города. Как сообщили в мэрии, речь идет о строительстве улицы Суходольской — от Тенистой до Хрустальногорской, проспекта Академика Сахарова — от Суходольской до Рябинина, улицы Евгения Савкова — от Хрустальногорской до Косотурской, улицы Косотурской — от Евгения Савкова до существующей улицы Суходольской и русла реки Патрушихи.

Площадь территории — 46,54 га. Протяженность — 2 км. «Протяженность линейного объекта составит 2 км. Ширина проезжей части — 7,5 м (магистральная улица районного значения) и 16 м (магистральная улица общегородского значения 3-го класса), ширина тротуаров — от 2,5 до 4,5 м, велодорожки – 3 м. Русло реки Патрушихи будет профилировано на протяжении 1,4 км»,— рассказали в мэрии. Проектирование и строительство запланированы с 2019 по 2021 год.