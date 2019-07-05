Сербским чиновникам запрещен въезд в Косово

Власти Косово запретили въезд чиновникам из Сербии, обвинив их в распространении ложной информации о республике. В ответ на это сербское Минобороны заявило, что Косово «избегает диалога любой ценой». Глава министерства Александр Вулин считает, что решение косовских властей — это «не политика, а возмездие».

Представитель косовского МИДа Йетлир Зуберай сказал, что сербские официальные лица занимаются «постоянной пропагандой» и распространяют «фальшивые сообщения» о Косово и его народе, сообщает портал Hlavny Dennik. Господин Зуберай также обвинил Белград в попытке создать на севере Косово «так называемый гуманитарный кризис», который угрожал бы проживающему там сербскому населению.

«Министерство иностранных дел не разрешит никому из белградских чиновников посещать Косово, и все запросы будут отклоняться до тех пор, пока продолжается такое поведение»,— отметил Йетлир Зуберай.

В Сербии считают, что Косово своими действиями пытается «разорвать связь» местных сербов с родным правительством. «После провала попыток заставить Сербию покупать контрабандные товары они сейчас пытаются наказать сербов, запретив или разорвав их связи со своим государственным руководством. Никто не может прервать связь между сербами с территории Косово и Метохии и их правительством и их президентом»,— говорится в заявлении Минобороны Сербии.

Как сообщал “Ъ”, конфликт между Косово и Сербией постепенно переходит в противостояние Приштины с Россией и Евросоюзом. В конце июня российский МИД пригрозил «далеко идущими последствиями» в ответ на решение косовских властей объявить персоной нон грата гражданина РФ, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Обостряются и отношения Приштины с ЕС — после того, как косовский президент Хашим Тачи пригрозил объединиться с Албанией, если Евросоюз продолжит изолировать Косово.

Подробности — в публикации “Ъ” «Косово открыло два новых фронта».