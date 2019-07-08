Черное золото казны

Нефтяные доходы бюджета серьезно сократились, но без них правительству не обойтись

График. Первая цифра – год. Вторая цифра – Ненефтегазовые доходы. Третья цифра – нефтегазовые доходы (в процентах от ВВП)

2006: 10,0 - 11,4

2007: 8 - 13,5

2008: 9,7 - 10,8

2009: 7 - 10,3

2010: 7,6 - 8,9

2011: 9,2 - 9,4

2012: 9,5 - 9,4

2013: 9,0 - 9,0

2014: 9,5 - 9,1

2015: 7,3 - 9,6

2016: 5,8 - 10,4

2017: 5,8 - 9,7

2018: 5,5 - 9,7

2019: 5,4 - 9,6

Источник: Finam