Черное золото казны

Нефтяные доходы бюджета серьезно сократились, но без них правительству не обойтись
График. Первая цифра – год. Вторая цифра – Ненефтегазовые доходы. Третья цифра – нефтегазовые доходы (в процентах от ВВП)
2006: 10,0 - 11,4
2007: 8 - 13,5
2008: 9,7 - 10,8
2009: 7 - 10,3
2010: 7,6 - 8,9
2011: 9,2 - 9,4
2012: 9,5 - 9,4
2013: 9,0 - 9,0
2014: 9,5 - 9,1
2015: 7,3 - 9,6
2016: 5,8 - 10,4
2017: 5,8 - 9,7
2018: 5,5 - 9,7
2019: 5,4 - 9,6
Источник: Finam
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