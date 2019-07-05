Умерла соучредительница Московской Хельсинкской группы Мальва Ланда

На 101-м году жизни умерла советская и российская правозащитница, одна из членов Московской Хельсинкской группы (МХГ) Мальва Ланда. Она скончалась в Израиле 3 июля, сообщает международное правозащитное общество «Мемориал».

«В 1970-е годы она была одним из самых активных членов Московской Хельсинкской группы, а также распорядителем Фонда помощи политзаключенным и их семьям. Она возвышала свой голос прежде всего в защиту забытых, неизвестных политзаключенных, людей со сложной судьбой»,— говорится в пресс-релизе «Мемориала».

Мальва Ланда была в числе 11 правозащитников, в 1976 году подписавших учредительный документ МХГ. С 1977 года работала в Фонде помощи политзаключенным и их семьям. В последние годы жизни жила в доме престарелых в израильском городе Хайфа.