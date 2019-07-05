Для граждан 53 стран упрощен порядок въезда в РФ через Калининградскую область

Правительство одобрило список из 53 стран, для граждан которых упрощен порядок выдачи виз, если они прибывают в Россию через пункты пропуска на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

Жителям 53 стран при прибытии в РФ через ОЭЗ в Калининградской области обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы будут оформляться в форме электронного документа. Визы будут выдавать на срок до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.

В список стран (.pdf) вошли, в частности: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Италия, Китай, КНДР, Мексика, Нидерланды, Польша, Саудовская Аравия, Турция, Франция, Швейцария, Швеция, Япония. Инициатором изменений законодательства был МИД России.

«Введение упрощенного визового порядка въезда для граждан этих иностранных государств будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и расширению деловых контактов в интересах реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов»,— добавили в правительстве.

Напомним, по однократной бесплатной электронной визе сроком действия восемь дней можно въехать на территорию Дальневосточного федерального округа. С 1 июля похожий порядок действует для Калининградской области. Президент РФ Владимир Путин также подписал поручение обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию.

Подробности — в материале “Ъ” «Владимир Путин поручил ввести электронные визы».