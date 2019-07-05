ЦБ не исключает санацию значимых для регионов банков

Самые крупные в России проблемные банки успешно прошли процесс финансового оздоровления, заявил журналистам в кулуарах Международного финансового конгресса зампред Центробанка Василий Поздышев. По его словам, в случае финансовых трудностей возможна санация банков, значимых для конкретных регионов. Это «реалии любой банковской системы», пояснил зампред ЦБ.

«Если какой-либо из банков, значимый для того или иного региона, будет испытывать финансовые трудности, и в силу его значимости для отдельного региона будет принято решение о его финансовом оздоровлении, это не будет потрясением ни для кого. Это не создаст негативного информационного фона по всей банковской системе и, конечно, не будет иметь те масштабы, которые были в 2017 году»,— уточнил господин Поздышев (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 1 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании управляющей компании, которая занялась санацией банков — Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Эта структура на 100% принадлежит ЦБ. Для санации банков через ФКБС деньги предоставляет государство. С середины 2017 по май 2019-го ЦБ выделил на санацию банков через ФКБС 2,3 трлн руб.

Как российский банковский сектор перешел под контроль государства, читайте в материале “Ъ”.