Ключевая ставка ЦБ отвязалась от инфляции и ее ожиданий

По данным Росстата, инфляция в РФ с 25 июня по 1 июля составила 0,2%, за неделю до этого цены прибавили 0,1% после трех недель подряд нулевой инфляции. Причина разгона — индексация регулируемых тарифов с 1 июля. При этом годовая инфляция, по оценкам экономистов Райффайзенбанка, сохранилась на уровне 5% и к концу этого года достигнет 4,5%, что соответствует прогнозу Минэкономики и ожиданиям рынка.

В то же время в Райффайзенбанке обращают внимание на то, что политика Банка России в отношении ключевой ставки стала идти вразрез с инфляцией и инфляционными ожиданиями граждан (см. график). Вчера глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила о том, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку на своем июльском заседании — и, вероятно, с большим шагом, чем стандартные 0,25 процентного пункта. Это сильный сигнал рынкам о том, что ставка будет снижена. При этом инфляционные ожидания домохозяйств в последние месяцы даже немного повышаются. Они стабилизировались на уровне чуть выше прошлогодних значений (в 2018 году — 9,3%, а сейчас — 9,4% в годовом выражении), притом что значительную часть 2018 года были еще ниже и резко возросли на фоне ситуации на рынке топлива, которая сейчас вряд ли имеет столь же сильное значение. «Вряд ли инфляционные ожидания будут снижаться в ближайшие месяцы, что, на наш взгляд, не очень согласуется с намерением ЦБ снижать ставку, возможно, даже ниже уровней предыдущего года, то есть ниже 7,25%»,— отмечают в Райффайзенбанке.

Действительно, инфляционные ожидания, да и сама по себе проблема инфляции, похоже, стали на сегодняшний день для ЦБ второстепенными. Аналитики Райффайзенбанка полагают, что «на первый план сейчас выходят внешние факторы — смягчение политики ФРС, отказ от эскалации торговой войны, спокойный новостной фон относительно возможного ужесточения санкций против РФ». Однако учитывая, что Банк России сообщил о дополнительных мерах ограничения розничного кредитования, а укрепление рубля еще сильнее снижает возможности для российского экспорта (улучшая перспективы импорта), похоже, что проблема роста ВВП на фоне общего затухания деловой активности и для ЦБ становится первостепенной.

Алексей Шаповалов