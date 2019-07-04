Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, как изменился спрос и стоимость таунхаусов за последний год.

Таунхаусы, несмотря на свое название, относятся к загородной недвижимости, для которой сейчас высокий сезон. Спрос на таунхаусы обычно ниже, чем на отдельно стоящие дома, однако и они находят своего клиента. Специалисты федерального портала «Мир квартир» проследили годовую динамику цен этого сегмента рынка. Оказалось, что с прошлого лета «средняя температура» по области поднялась почти на 2,5%.

Большая часть таунхаусов из тройки лидеров рейтинга расположена в элитных поселках, то есть относится к высшему ценовому сегменту, исключенному из исследования. Однако есть и предложения, вполне вписывающиеся в бизнес-сегмент. Больше всего таких вариантов в Одинцовском районе, занимающем первую строчку рейтинга. Средняя стоимость домовладения здесь составляет 26 млн рубл. — это на 4% больше, чем год назад. На втором месте таунхаусы Красногорска со средним ценником 22 млн руб., подросшим за 12 месяцев на 2%. На третьей позиции Мытищи с похожими показателями — чуть меньше 22 млн руб. и +2,5%. Четвертое место достается Химкам, где таунхаус можно купить в среднем за 16,5 млн руб. Замыкает пятерку дорогих городов Долгопрудный — 14,5 млн руб.

Самые бюджетные таунхаусы расположены в Чехове, где средняя стоимость покупки составила 5 млн руб. Также в «доступную пятерку» попали города, где средняя стоимость домовладения не превышает 6 млн руб. Это Лосино-Петровский, Яхрома, Солнечногорск и Коломна.

В целом по области средняя цена на составляет почти 10 млн руб. Продажи таунхаусов ведутся в 33 городах Подмосковья.