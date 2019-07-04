Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о настройках и характеристиках флагмана.

Каждое лето на пару недель нам отключают горячую воду. Этой неотвратимой беспощадной жилищно-коммунальной традиции много лет, но даже она не так страшна, как внезапная потеря домашней Wi-Fi-сети. Особенно обидно, когда на стороне провайдера все работает. Значит, проблема, скорее всего, в вашем оборудовании.

У меня была похожая проблема при переезде. Площадь новой квартиры была практически идентична размерам старого жилья. Но из-за особенностей планировки первое время приходилось выбирать, где интернет нужнее — в гостиной или на кухне. Тогда мне впервые порекомендовали обратить внимание на роутер Keenetic Ultra. Недавно я добрался до тестирования флагмана бренда.

Главное опасение вызывала настройка. Первые несколько роутеров в моей жизни требовали знания секретных заклинаний. После была продукция одной фруктовой компании, где все подготовительные работы сводились к простому подключению провода. Другими словами, сначала я страдал, потом был избалован. В этом плане Keenetic Ultra не подвел. Заработал сразу. И на всех 80 кв. м появился Wi-Fi. Спасибо четырем антеннам и усилителям приема и передачи. Технология многопользовательского подключения MU-MIMO здорово распределяла нагрузку на роутер в условиях, когда в доме много, в моем случае больше десятка, устройств, одновременно подключенных к сети. Еще большую пользу она принесет любителям интернета вещей.

Кроме того, что Keenetic Ultra обеспечил достойное покрытие, он раздавал Wi-Fi до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и еще до 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Самое приятное и опасное скрыто в мобильном приложении Keenetic. Опрятный русифицированный интерфейс с огромным количеством настроек. Пользователю, далекому от IT, я бы посоветовал лишь активировать защиту от киберугроз и детский контроль. Можно подключить к роутеру электронный ключ мобильной связи в качестве резервного источника интернета, а также внешний диск, чтобы использовать его как файловый сервер или машину для резервного копирования. В Keenetic Ultra есть даже встроенный торрент-клиент. А все что дальше — уже для искушенной публики.

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