В Оренбуржье расширят производство сельскохозяйственной техники

Правительство Оренбургской области

Компания «Джон Дир Русь» переведет все российские производственные площадки в Оренбургскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Дениса Паслера.

Производство сельхозтехники в Подмосковье и других регионах будет закрыто. Число сотрудников предприятия в Оренбуржье планируют увеличить с 90 до 300 человек. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 1,2 млрд руб. В настоящее время на производственной площадке «Джон Дир Русь» в Оренбурге выпускается 10 моделей посевной и почвообрабатывающей техники.

Андрей Сазонов