Урал оценил экологические риски

В резиденции полпреда президента в УрФО состоялось совещание о снижении экологических рисков для здоровья населения. В течение трех часов чиновники и представители промпредприятий обсуждали ситуацию с воздухом, водой, почвой и отходами в регионах. С подробностями корреспондент “Ъ-Урал” Мария Арабей.

В четверг, 4 июля, в Екатеринбурге помощник полпреда РФ в УрФО Анна Ленская провела в режиме видео-конференц-связи совещание, посвященное работе по снижению экологических рисков для здоровья населения. В течение трех часов с докладами выступали представители промпредприятий, региональных и федеральных органов власти, включая Росприроднадзор и Росгидромет.

Заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя РФ Андрей Чибисов обратил внимание на проблему обеспеченности жителей Нижнего Тагила питьевой водой. «В Свердловской области достаточно высокий средний показатель обеспеченности населения качественной питьевой водой — 93%, но при этом в Нижнем Тагиле обеспеченность составляет 0,3%. Это показатель для городского населения, мягко говоря, неприемлемый»,— заметил он, добавив, что Минстрой готов оказать консультации при решении ситуации.

По словам директора Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора Владимира Гурвича, история с Нижним Тагилом имеет «определенные, типичные проблемы»: такие проценты появились из-за очень плохих источников водоснабжения, несоответствия необходимым показателям системы очистки воды и сетей. «Давно решаемая задача, но средств в городе для решения проблемы пока не найдено»,— поделился он имеющейся у него информацией. Свердловский министр природных ресурсов Алексей Кузнецов уточнил, что в 2019 году разработана проектно-сметная документация по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища — основного источника питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. Была восстановлена дамба, защищавшая водный объект, сейчас заканчивается ремонт гидротехнического сооружения.

После доклада Ханты-Мансийского автономного округа об экологии в регионе советник уральского полпреда Алексей Багаряков задал вопрос «от населения и общественности Нижневартовска» о том, почему до сих пор не была проведена рекультивация в водоохранной зоне реки Вах. Ранее около городского водозабора незаконно размещались буровые шламы и нефтяные отходы. «По предварительным оценкам, это более 300 тыс. т отходов. Есть решение суда от 2015 года, вступившее в законную силу и обязывающее администрацию Нижневартовского района провести рекультивацию земельного участка. Работа не была проведена»,— рассказал он. В ХМАО сообщили, что сейчас проект рекультивации участка проходит госэкспертизу. Пока администрация района регулярно подает ходатайства в суд о продлении срока исполнения решения.

Отчетом Ямало-Ненецкого автономного округа заинтересовалась заместитель руководителя службы по сопровождению и реализации национального проекта «Экология» Минприроды РФ Наталья Кудрявых. Она обратила внимание на то, что целевые показатели по утилизации и обработке отходов в регионе за 2024 год в несколько раз больше показателей прошедшего 2018 года. Хотя, как она заметила, в докладе не было ничего сказано о создании новой инфраструктуры твердых коммунальных отходов (ТКО). В округе объяснили разницу цифр планами по корректировке территориальной схемы. «Мощности у нас были заложены в план, постепенно они вводятся в эксплуатацию. К концу года мы выходим на конкурсную процедуру по заключению договоров на три мусоросортировочных комплекса, которые будут охватывать 80% отходов»,— подчеркнули представители ЯНАО. Заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов заметил, что в северном регионе 30 объектов осуществляют деятельность по размещению ТКО, но только три включены в терсхему. «У вас некуда мусор класть по закону»,— указал он. «Принимается, разберемся»,— пообещали ему на Ямале.

В завершение совещания Анна Ленская объявила, что все вопросы и пожелания будут включены в протокол, переданы уральскому полпреду Николаю Цуканову, а также отправлены для дальнейшей работы всем регионам.