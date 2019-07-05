«Ишсталь» слилась с банкротства

У башкирско-китайского СП «Ишсталь», целью которого было строительство в Ишимбайском районе Башкирии металлургического завода на бывших площадях машиностроительного завода «Витязь», по заявлению нового менеджмента, появились перспективы. С августа 2018 года «Ишсталь» была в процедуре наблюдения, но в июне с кредиторами, крупнейший из которых обанкротившийся Уралкапиталбанк, достигнуты договоренности о ее прекращении. В «Ишстали» заявляют, что вместо китайского капитала планируют привлечь турецкий, а у китайского партнера будут закупать оборудование. Долг в размере более 290 млн руб., согласно мировому соглашению, предприятие должно погасить в сентябре.

Новые владельцы компании «Ишсталь», находившейся с августа 2018 года в процедуре наблюдения, намерены подключить к проекту нового инвестора. Предприятие создавалось в 2012 году для производства арматуры из углеродистых и низколегированных марок мощностью до 320 тыс. т проката в год на бывших площадях машиностроительного завода «Витязь». Стоимость проекта в 2013 году оценивалась в 6,5 млрд руб., завод планировали пустить в 2016 году с перспективой сбыта продукции предприятиям строительства, ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Урала и Поволжья.

Реализация проекта, как сообщал „Ъ“, затянулась: в 2016 году было получено лишь заключение Глав-

госэкспертизы. В феврале 2017 года помимо башкирских собственников-физлиц соучредителем предприятия с долей 30% стало дочернее подразделение китайской «Цяолянь» — ООО «Тяжпром Цяолянь-Уфа».

В 2018 году в компании, по инициативе челябинского ОАО «Челябгипромез», была введена процедура наблюдения из-за долга 4,37 млн руб. Общая сумма долга «Ишстали» перед кредиторами превышает 290 млн руб., из которых 225 млн руб.— перед Уралкапиталбанком (лицензия отозвана в 2018 году).

В июне арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между «Ишсталью» и ее кредиторами, согласно которому компания должна погасить долги до 11 сентября. Процедура наблюдения судом была прекращена. Из решения суда следует, что у кредиторов есть уверенность в привлечении в компанию инвестора. Какого именно, не уточняется.

Новый управляющий «Ишстали» Валерий Ишназаров (назначен в ноябре 2018 года) сообщил, что параметры СП будут пересмотрены. Российские владельцы предприятия намерены отказаться от сотрудничества с китайской компанией и переориентироваться на инвестора из Турции. По словам управляющего, договоренности об участии турецкой стороны достигнуты, партнер ведет переговоры о финансировании проекта турецкими банками в размере до 30 млрд руб. Название компании-партнера собеседник назвать отказался, пояснив, что опасается срыва переговоров с банками.

Он лишь уточнил, что турецкий инвестор специализируется на добыче золота, горных пород и металлургии, имеет заводы на Ближнем Востоке и в республиках бывшего СССР. Может быть пересмотрена и мощность предприятия — ее планируют увеличить до 500 тыс. т в год, отметил господин Ишназаров.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в декабре 2018-го — феврале 2019 года сменилось не только руководство компании, но и его соучредители. 30% уставного капитала, равного 600 млн руб., осталось у структуры китайской «Цяолянь», но из состава владельцев выбыли физлица Фануз Ибрагимов, Ильдус Фахретдинов и Эмилия Кефели, которым принадлежало по 17,5%. Вместо этого владельцем 52,5% уставного капитала стала Зухра Бахтизина (номинальная стоимость ее участия в компании — 310 млн руб.), 17,5% получил новый управляющий Валерий Ишназаров (также владеет уфимским ООО «Лайт-инвест», специализирующимся на вложениях в ценные бумаги, руководит ООО «Вместе» в области права). Господин Ишназаров вчера сообщил, что вложил в проект собственные 150 млн руб., а Зухра Бахтизина — акционер от будущих турецких партнеров и пока свою долю до конца не оплатила.

По словам управляющего, компания снова рассчитывает на господдержку и включение проекта в перечень приоритетных для республики. В этот список проект вносился в 2015 году, а в 2018-м был исключен. «Господдержка — одно из условий участия в проекте турецкой стороны»,— заявил господин Ишназаров. Он добавил, что структура китайской группы «Цяолянь» готова выйти из участия в предприятии, но у нее будет закупаться оборудование.

В министерстве экономического развития сообщили, что знают о переговорах «Ишстали» с некими инвесторами, но не в курсе, с кем именно они ведутся. Примерно то же сказал первый заместитель главы администрации Ишимбайского района по промышленности, сельскому хозяйству и торговле Азат Ишемгулов. «Вчера мы встречались с Ишназаровым на одном из совещаний. Там он обмолвился, что будут турецкие инвесторы, но больше ничего»,— сказал собеседник.

По информации Kartoteka.ru, полный тезка нового управляющего «Ишстали» Валерия Ишназарова с общим с ним ИНН в 2007–2008 годах руководил башкирским отделением Союза художников России. В 2010 году сообщалось, что Верховный суд Башкирии признал его виновным в мошенничестве и подделке документов с целью хищения имущества организации на сумму более 200 млн руб. Руководитель был приговорен к шести годам лишения свободы условно. В УФСБ отмечали, что подсудимый приобрел право управления и распоряжения имуществом Союза художников в Уфе общей площадью около 1,3 тыс. кв. м, в том числе помещений Уфимской художественной галереи. Управляющий «Ишстали» вчера заявил, что в материалах уголовного дела фигурировал не он.

Булат Баширов